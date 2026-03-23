Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Marta izskaņa jau jūtama, pavasaris ir klātesošs, bet rīti vēl saglabā dzestrumu, kas labi piestāv mierīgai lasīšanai. Arī aizvadītās nedēļas grāmatu tops izceļas ar izteiktu tendenci. Tajā dominē izdevniecības "Latvijas Mediji" izdotās grāmatas, aizņemot deviņas no desmit vietām.
Topam pievienojies Kolīnas Hūveres romāns "Atmiņas par viņu" (izdevniecība "Latvijas Mediji"), kas jau paspējis piesaistīt plašu lasītāju interesi. Tas ir emocionāli piesātināts stāsts par vainu, piedošanu un iespēju sākt no jauna. Pēc pieciem cietumā pavadītiem gadiem Kenna atgriežas, lai mēģinātu atgūt saikni ar savu meitu, taču pagātne neļauj tik vienkārši virzīties uz priekšu. Apkārtējo nosodījums un neatrisinātas sāpes saduras ar trauslu tuvību, kas veidojas starp Kennu un Ledžeru. Tas ir stāsts par to, cik sarežģīti ir piedot, gan citiem, gan sev. Papildu interesi raisa arī fakts, ka šobrīd kinoteātros skatāma grāmatas ekranizācija.
Vieglāku, vasarīgāku noskaņu topā ienes Emīlijas Henrijas romāns "Mana laimīgā vieta" (izdevniecība "Evita"). Tas stāsta par diviem cilvēkiem, kuri reiz bijuši ideāls pāris, bet tagad, pēc šķiršanās, spiesti izlikties, ka viss joprojām ir kā agrāk. Nedēļa kopā ar draugiem vietā, kas pilna atmiņu, liek atkal saskarties ar to, kas nav līdz galam izrunāts. Tas ir stāsts par attiecībām, kurās robeža starp pagātni un tagadni izrādās daudz trauslāka, nekā gribētos.
Savukārt mazākajiem lasītājiem topā atrodama Gunta Eņģeļa grāmata "Tēta vakara pasakas" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Tā nav tikai pasaku grāmata, bet arī aicinājums uz kopā būšanu, vakariem, kuros stāsti kļūst par sarunu sākumu un tuvības tiltu. Katrs stāsts ir neliels piedzīvojums, kas rosina iztēli un palīdz bērniem iepazīt gan pasauli, gan pašiem sevi.
Šis tops vēlreiz atgādina, cik dažādi var būt lasīšanas ceļi, no smagiem, emocionāliem stāstiem līdz vieglai atelpai un sirsnīgām pasakām. Varbūt arī šonedēļ kāda grāmata kļūs par to īsto, pie kuras gribas atgriezties vēl un vēl.
