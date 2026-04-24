Kad no Liepājas puses pāri Karostas kanālam pārbrauc pār vēsturisko izgriežamo Kalpaka tiltu, tad kreisajā pusē uzmanību piesaista divas krāsainas ēkas ar lokveida jumtu un apaļiem iluminatora logiem.  

Tur atrodas militāro ūdenslīdēju skola. Tā nav tūrisma apskates vieta, bet militārais objekts, kura apmeklēšanā un fotografēšanā "Latvijas Avīzei" bija jāsaņem speciāla atļauja.

Skolas apkārtne... mīnēta

Pirmais, kas pārsteidz, ienākot apsargātajā teritorijā, ir "mīnētā" apkārtne. Jūras mīnas ir zemes virspusē, protams, atmīnētas. Tās norāda uz skolas specifiku un kalpo par uzskates līdzekli gan kursantiem, gan apmeklētājiem. Pirmā pie vārtiem redzama tāda kā četrus metrus gara torpēda. "Lūk, šī garenā ir akustiski magnētiskā mīna, kura nogremdēta uz grunts 50 metru dziļumā un sprāgst, kad kuģis virs tās slīd pāri," stāsta "Latvijas Avīzes" gids Ūdenslīdēju komandas komandieris komandleitnants Onils Marcinkus.

Starp abām ēkām kā vēstures piemineklis stāv grila aparāta formas mīna, kas izgatavota 1890. gadā, ko pierāda kniedējums. Pie ieejas mācību centrā atrodas metru liels "kastanis" – filmās daudz redzētā Otrā pasaules kara mīna. "Tā peld viļņos, un, kad kuģis šos ragus nolauž, rodas ķīmiskā reakcija, kuras rezultātā elektriskā ķēde iedarbina sprāgstvielu," saņemu skaidrojumu. Lejā pie kanāla ir "atrasto mantu birojs", kurā blakus guļ dažādas mīnas un citi metāliski priekšmeti. Tos šad tad iemet kanāla ūdenī un liek kursantiem vēlreiz atrast.

+8 foto
Militārie ūdenslīdēji ir sagatavoti pildīt bīstamus uzdevumus gan ikdienā, gan arī NATO mācībās un starptautiskajās misijās, gan iznīcināt vēsturiskus vai mūsdienu sprādzienbīstamus priekšmetus.
Aizsardzības līnija. Zemūdens kareivji
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonomentu!
1 / 2
Foto: NBS

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

Izdevīgākais veids kā iepazīties ar Lasi.lv satura piedāvājumu abonentiem. Maksā tikai par to ko lasi. 50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Ērti norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē