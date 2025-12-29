Šis ir klasisks drumstalu saldēdiens. kur var izmantot dažādus augļus vai ogas, bet vislabāk tas padodas tieši ar plūmēm.
Sastāvdaļas
- 800 g plūmju
- 80 g brūnā cukura
Drumstalām:
- 200 g miltu
- 100 g sviesta
- 50 g auzu pārslu
- 50 g cukura
- šķipsna sāls
Pagatavošana
Vispirms pagatavo drumstalas. Bļodā sajauc sausās sastāvdaļas: miltus, sāli, cukuru un auzu pārslas. Tad mazos gabaliņos sagriež sviestu (tam jābūt aukstam!) un ar pirkstiem iemīca sausajās sastāvdaļās, veidojot drumstalas. Ja masa šķiet par sausu, var pieliet nedaudz ūdens.
Plūmes pārgriež uz pusēm, izņem kauliņu. Tās kārto cepamtraukā ar griezuma vietu uz leju, uzbārsta brūno cukuru un pārkaisa drumstalas. Cep cepeškrāsnī 200 °C 20-25 minūtes, līdz virskārta viegli apbrūnējusi, bet drumstalas kļuvušas mīkstas.
Pasniedz karstas kopā ar saldējumu.
