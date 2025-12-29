Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Augļu dienās (29., 30.12.) skābē kāpostus, cep maizi, raušus, cepumus. Pārliecinās, vai augļu dārzā viss kārtībā. Vārti aizvērti, sētas nebojātas, koki drošībā.
- Sakņu dienā (31.12.) rūpējas par siltumu mājoklī, neaizmirstot arī par glabātuvēm.
Pārdomas
Cerams, ka gada pēdējās dienas aizritēs rimti un mierīgi bez lokāliem un globāliem satricinājumiem. Neplosīsies vētras, puteņi, nikns aukstums. Kārtējais gads atkal ir aizritējis un kļuvis par vēsturi, atstājot savu nospiedumu katrā no mums, kā arī mazajā un lielajā pasaulē ap mums. Tas var būt prieks un gandarījums par labi izaugušu ražu vai sen gaidītiem ziediem un augļiem dārzā, par priecīgiem notikumiem ģimenē un sabiedrībā. Tā var būt arī vilšanās vai zaudējuma radīta adata, kas liek būt piesardzīgiem un vērīgiem. Kā nu bijis, tā bijis, izmainīt vairs neko nevar, bet kļūdu labojumi jau pastāv arī reālajā dzīvē, ne tikai skolas kontroldarbos. Galvenais – nezaudēt zaļā gurķa dzīvesprieku, enerģiju, drosmi un zinātkāri. Arī adatains kaktuss ir dzīvs. No botānikas viedokļa raugoties, tam ir daudz vairāk nākotnes perspektīvu nekā gurķim. Ērkšķi un durekļi pasargā no izžūšanas, ļauj augt un dzīvot. Pieredze un zināšanas ir vienlaikus gan priekšrocība, gan nasta. Var palīdzēt, var arī bremzēt, var pasargāt no pārsteidzīga soļa. Lai jaunajā gadā viss izdodas! Lai cerības un plāni materializējas!
Decembris
