Šī recepte ir no restorāna "Vairāk saules" šefpavāra Tomasa Godiņa krājuma.
Sastāvdaļas 4 porcijām
- 500 g liellopa filejas
- 300 g meža sēņu
- 2 sakapātas ķiploka daiviņas
- 2 ēdamkarotes sakapātu pētersīļu
- 6 ēdamkarotes olīveļļas
- 125 ml sausā baltvīna
- sāls, malti melnie pipari
Pagatavošana
Lielā pannā sakarsē 2 ēdamkarotes olīveļļas. Gaļu apkaisa ar sāli un pipariem un cep 10–15 minūtes apgrozot. Ārpusei jābūt jauki nobrūninātai, bet iekšpusei jāpaliek sārtai. Noņem no pannas un novieto siltumā.
Atlikušajā eļļā 8–10 minūtes sautē sēnes, ķiplokus un pētersīļus. Pielej vīnu un turpina sautēt, līdz tas iztvaikojis. Pieber sāli un piparus.
Gaļu sagriež šķēlēs un uz katras uzliek karoti sēņu mērces.
Ieskaties!
Katram gaļas veidam ir sava gatavības temperatūra:
- vistai 75 oC
- cūkgaļai 85 oC
- liellopam 55–60 oC
- tītaram 75–80 oC
- jēram 60–65 oC
- Gaļa turpina cepties arī pēc izņemšanas no cepeškrāsns, tāpēc to var ņemt ārā no cepeškrāsns, kad līdz noteiktajai gatavības temperatūrai atlikuši 3–5 grādi. Pēc izņemšanas ļauj gaļai nostāvēties 5–15 minūtes. Tad sulas vienmērīgi izplatās un temperatūra izlīdzinās.
