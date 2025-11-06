Selerijas sakne ir ar īpatnēju un nedaudz pikantu garšu. Tomēr vērts ar tās garšu sadraudzēties, jo selerija satur svarīgas uzturvielas. Tajā ir C un K vitamīns, B grupas vitamīni (B1, B2, B6, folāti), arī minerālvielas: kālijs, magnijs un kalcijs. Selerija ir bagāta ar šķiedrvielām un antioksidantiem, kas veicina gremošanu un atbalsta sirds-asinsvadu veselību.
Sastāvdaļas
- 450 g selerijas saknes
- 300 g burkānu
- 2 ēdamkarotes augu eļļas
- sāls, melnie pipari
- svaigi zaļumi
Pagatavošana
Selerijas sakni nomizo un sagriež sīkāk. Gabalu lielumu pielāgo pēc vēlmēm: jo lielāki gabali, jo ilgāk tie cepsies. Nomizo burkānus, sagriež šķēlēs un pievieno sagrieztajai selerijai. Dārzeņiem uzbārsta sāli un maltus melnos piparus. Var pievienot citas garšvielas pēc savas gaumes. Pārlej eļļu un labi samaisa.
Liek keramikas traukā (20 x 20 cm). Cep cepeškrāsnī 200 grādos 40–60 minūtes. Cepšanas laiks var atšķirties atkarībā no krāsns jaudas, tāpēc ar koka irbulīti var ērti pārbaudīt, vai tie mīksti. Kad dārzeņi gatavi, izņem no krāsns un pārkaisa ar sasmalcinātiem zaļumiem.
Vēlams izvēlēties saldus un sulīgus burkānus. Var izmantot saulespuķu vai neapstrādātu olīveļļu.
