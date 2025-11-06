Man auga un ziedēja divas skaistas sanpaulijas. Jūlijā kolēģes uzdāvināja trešo, noliku blakus tām divām. Nesen visām trim sanpaulijām uz lapiņām un ziediem parādījās sīki, balti kukainīši. Tie it kā nepārvietojas, taču paliek arvien vairāk. Ar kādiem tautas līdzekļiem kaitēkļus dabūt nost? Vai nepieciešams izmantot kādu ķīmisku vielu? Daži iesaka augu lapas nopūst ar kokakolu – tā varot atbrīvoties no laputīm un citiem kaitēkļiem. Jautā Zaiga Valmierā.

Acīmredzot sanpaulijas bojā pūkainās bruņ­utis. Parasti tās barojas (sūc augu sulu un izdala medus rasu) grūti pieejamās vietās – lapu žāklēs, uz ziedpumpuriem, lapu apakšpusē. Pieaugušos kukaiņus klāj nevis bruņas, bet balti vaskveida pavedieni. Pūkaino bruņutu kolonijas atgādina vates piciņas.

Bruņutis var vienkārši nolasīt vai arī apstrādāt augus ar degvīnu. Tievu kociņu aptin ar vati, iemērc degvīnā un ar to rūpīgi noņem visas pūkainās bruņutis. Vajadzīga vērīga acs un pacietība. Sevišķi cītīgi jāapstrādā lapu apakšpuse. Kaitēkļi mēdz paslēpties grūti pieejamās vietās (piemēram, lapu žāklēs), kur ar vienkāršu irbuli nepiekļūt. Tad degvīnā samitrina vates tamponu un izspiež grādīgo virs kaitēkļu paslēptuves. Augam tas nekaitēs, bet alkohola apdedzinātās bruņutis ies bojā. Vienā paņēmienā visus kaitēkļus iznīcināt neizdosies, tāpēc apstrāde obligāti jāatkārto vismaz vēl divas reizes – ik pēc 10 – 14 dienām.

