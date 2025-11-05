Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Lai agri pavasarī dārzs priecētu ar krāsainiem ziediem, par to jāparūpējas jau rudenī! Viena no iespējām ir veidot sīpolpuķu kompozīcijas podos ar tā saukto lazanjas metodi jeb stādīt sīpolus vairākās kārtās. Vairāk par to pastāstīja un arī parādīja daiļdārza īpašniece Aleksandra Kalna no Ķekavas novada Baložiem.
Vēl jaunākajā numurā:
- Mahonijas audzēšana un pavairošana
- Praktiski palīgi ērtākai lapu savākšanai
- Gardākās un izturīgākās ābolu šķirnes
- Kredīts mājokļa iegādei - ko svarīgi zināt
- Nozaudēta auto numurzīme - vai var atgūt
- Kas ir nakts darbinieks
- Risinājumi mājokļa energoefektivitātei
- Tvaiku nosūcējs - kādu izvēlēties un kā pareizi uzstādīt
- Viesojamies pie "Īstās latvju saimnieces" dalībnieces Katrīnas Jaunslavietes - Kipures
- Kā ēdienos iekļaut selerijas sakni - 5 receptes
- Koronarogrāfija – sirds asinsvadu izmeklējums. Kad nepieciešams veikt?
Par žurnālu
"Praktiskais Latvietis" ir noderīgākais praktisko padomu žurnāls. Konsultē un pieredzē dalās juristi, dārznieki, saimnieki un saimnieces. Tiesību un likumu skaidrojumi, pārbaudītas receptes, dārza darbu un saimniekošanas kalendārs. Padomi, ieteikumi un atbildes uz lasītāju uzdotajiem jautājumiem.
