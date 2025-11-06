Ķiploki vīrusu laikā strādā kā lieliski dakteri. Taču ar savu specifisko asumiņu un smaržu tie piestāv daudziem ēdieniem, tajā skaitā makaroniem.
Sastāvdaļas
- 300 g spageti
- 150 ml vistas buljona
- 200 ml saldā krējuma
- 20 g sviesta ar sāli
- 6 ķiploka daiviņas
- 2 ēdamkarotes miltu
- 85 g rīvēta Parmas siera
- 20 g pētersīļu
- sāls, melnie pipari
Pagatavošana
Vieglā sālsūdenī izvāra spageti, nokāš. Ķiploku sīki sakapā. Pannā izkausē sviestu, pievieno ķiplokus un maltus melnos piparus.
Cep 4–5 minūtes, līdz ķiploki kļūst zeltaini un smaržīgi. Iemaisa miltus, apbrūnina 1–2 minūtes, pēc tam lēnām iemaisa vistas buljonu, līdz veidojas bieza mērce.
Pielej saldo krējumu, pievieno lielāko daļu Parmas siera un maisa, līdz tas izkusis un labi sajaucies. Pieber piparus un sāli pēc garšas. Mērcē iemaisa spageti. Ja nepieciešams, pielej vēl nedaudz ūdens. Rūpīgi samaisa.
Pasniedzot pārkaisa rupji sakapātus pētersīļus un Parmas sieru.
