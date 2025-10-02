Gatavojot ābolus un bumbierus, visbiežāk piemēro sildošās garšvielas – aromātiskas un neasas, tādas, kas raksturīgas Ziemassvētku ēdienu laikam.
Kanēlis – silts, saldens, ideāli piemērots ābolu un bumbieru deser-tiem, pīrāgiem un kompotiem.
Krustnagliņas – spēcīgas un aromātiskas, labi noder nelielos daudzumos.
Muskatrieksts – piešķir dziļumu un siltumu, lieliski papildina ābolu un bumbieru desertus. Tikai lietot pavisam nedaudz.
Ingvers – svaigs vai malts, piešķir nelielu asumu un kontrastu saldajiem augļiem.
Kardamons – aromātisks, nedaudz citrusīgs, ļoti labi papildina bumbierus.
Anīss vai zvaigžņu anīss – īpaši piemērots karstajiem dzērieniem vai ievārījumiem.
Pipari (smaržīgie, baltie vai rozā) – nelielos daudzumos pievieno intresantu pikantumu, īpaši bumbieru ēdienos. Smaržīgais pipars sevī apvieno kanēli, krustnagliņas, kardamonu.
Rozmarīns – neierasts, bet labs papildinājums sāļiem ēdieniem ar bumbieriem, piemēram, salātiem ar sieru. Vai gatavojot ar āboliem vai bumbieriem pildītu vistu vai cūkgaļas cepeti.
Timiāns – labi sader ar ceptiem bumbieriem vai āboliem gaļas ēdie-nos.
Piparmētras– dod atsvaidzinošu smaržu un garšu, labas ar svaigiem augļu salātiem vai atvēsinātiem augļu dzērieniem un ledu. Ar piparmētru uzmanīgi – ja tās būs par daudz, sāks dominēt.
Ja sastāvā ir minēta vaniļa, tad tā var būt gan vesela dabīgā orhidejas auga pāksts, gan dabīgais vaniļas cukurs, gan sintētiskais vanilīncukurs. Arī ekstrakts/esence var būt dabiskais vai sintētiskais. Kopumā vaniļa ir saldena un aromātiska, īpaši piemērota ābolu desertiem.
