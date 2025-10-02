Šī ir viena no pavāres Astridas Čeppes ieteiktām pildīto pankūku receptēm.
Sastāvdaļas
- 160 g griķu miltu
- 600 ml piena
- 2 olas
- šķipsna sāls
- piparu maisījums (pēc izvēles)
- saldās paprikas pulveris (pēc izvēles)
- eļļa cepšanai
Pildījumam:
- 2 gatavi avokado
- 1–2 ķiploka daiviņas
- 200 g biezpiena
- nedaudz citrona sulas
- maurlociņi
- dilles
- sāls
Griķu miltus ber bļodā, pieber sāli un garšvielas pēc izvēles, pievieno sakultas olas un ar putojamo slotiņu viegli samaisa. Nepārtraucot maisīšanu, pamazām pielej pienu, līdz izveidojas viendabīga mīkla. Ļauj tai kādas 10 minūtes nostāvēties, lai milti uzbriest. Tad ir vieglāk saprast, vai mīklai ir nepieciešamā konsistence. Ja tā ir pārāk šķidra, pieber vēl miltus, ja pārāk bieza – pielej pienu.
Mīklu lej uz sakarsētas pannas un cep tik lielas pankūkas, kādas vēlas.
Gatavo pildījumu. Biezpienam pieliek avokado mīkstumu, kas saspaidīts ar dakšiņu. Pievieno citrona sulu, caur ķiploku spiedi izspiestas ķiploka daiviņas, sasmalcinātus zaļumus, pieber sāli un visu samaisa. Pildījumu kārto uz pankūkas, to satin rullītī vai veido sainīti, ko sasien ar lociņu, vai pankūku saloka trijstūrī un pildījumu liek kā kabatiņā.
Ja vēlas, mīklai var pievienot nedaudz eļļas (uz konkrēto produktu daudzumu 1–2 ēdamkarotes). Tad, pankūkas cepot, nevajadzēs eļļu tik daudz liet uz pannas.
Labam pildītu pankūku rezultātam
- Plānās pankūkas pildīšanai der vislabāk, jo tās ir viegli satīt, kā arī nepārslogo ēdienu ar garšām.
- Pankūkām jābūt ne pārāk sausām un ne pārāk mīkstām. Tām jābūt elastīgām, lai nepārplīstu, un pietiekami stingrām, lai noturētu pildījumu.
- Pirms pildīšanas pankūkas jāatdzesē – siltas tās var saplaisāt, ja liek karstu vai mitru pildījumu.
- Ja pildījums ir pārāk sulīgs, pankūkas var izmirkt. Tāpēc gaļu un dārzeņus pirms pildīšanas ieteicams apcept un notecināt.
- Daudzas pildītās pankūkas garšo vēl labāk, ja tās viegli apcep sviestā.
