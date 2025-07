Augusta beigās došos pie radiem uz Dāniju, uz Kopenhāgenu. Gatavojoties braucienam, sāku pētīt ne vien to, ko varētu apskatīt šajā skaistajā pilsētā, bet arī painteresējos, kādi ir dāņu iecienīti ēdieni, kas mantoti no iepriekšējām paaudzēm. Lūk, daži no tiem!

Reklāma

Tītā maize

6 maizītes

400 g kviešu miltu

250 ml piena

25 g sviesta

25 g rauga

2 tējkarotes cukura

šķipsna sāls

Katliņā izkausē sviestu, pielej pienu un karsē, līdz tas kļūst remdeni silts. Pievieno raugu un izšķīdina.

Maisījumu ielej lielā bļodā un pieliek pārējās sastāvdaļas. Samaisa mīklu, bet nedaudz miltu atstāj. Mīklu rūpīgi izmīca, pārklāj ar dvieli un uz stundu atstāj siltā vietā, lai uzrūgst. Pēc tam mīklu uzliek uz virsmas, kas nokaisīta ar miltiem, un vēlreiz kārtīgi izmīca. Šajā brīdī var pievienot atlikušos miltus.

Mīklu sadala 6 daļās un katru gabalu izrullē ap 40 cm garā sloksnē. Pēc tam to aptin ap iesmu.

Maizi cep virs kvēlojošām oglēm, uzmanot, lai nav pārāk tuvu karstumam. Kad maize būs pietiekami labi izcepusies, uzsitot pa to, atskanēs dobja skaņa, un tā viegli noslīdēs no iesma.

Frikadeles karija mērcē

4 porcijas

Frikadelēm:

2 kg maltas cūkgaļas

2 ēdamkarotes miltu

1 ola

2 sīki sakapāti sīpoli

3 ķiploka daiviņas

4 glāzes liellopu gaļas buljona

sāls, pipari

Karija mērcei:

2 ēdamkarotes sviesta

2 ēdamkarotes dzeltenā karija pulvera

1 liels sasmalcināts sīpols

1 liels sasmalcināts puravs

5 ēdamkarotes miltu

100 g 35% saldā krējuma

sasmalcināti svaigi pētersīļi

Lielā bļodā samaisa miltus ar olu, sīpoliem, ķiplokiem, sāli un pipariem. Pievieno malto gaļu, samaisa un ievieto ledusskapī uz vienu stundu.

Ar karoti izveido frikadeles. Dziļā pannā vai katliņā uzvāra nedaudz ūdens, pielej buljonu, pievieno frikadeles un uz lēnas uguns karsē 5–10 minūtes (atkarībā no frikadeļu lieluma). Tad frikadeles izņem no šķidruma, bet to neizlej.

Citā katliņā uzkarsē sviestu, ieber karija pulveri un pāris minūšu to izkarsē. Pievieno sasmalcinātu sīpolu un puravu un dažas minūtes apcep. Pieber miltus un rūpīgi samaisa. Pēc tam pakāpeniski pielej šķidrumu, kurā vārītas frikadeles, un maisa, līdz mērce sabiezē. Pieliek krējumu un frikadeles un uz lēnas uguns vāra 20 minūtes.

Pārkaisa ar pētersīļiem un pasniedz ar rīsiem.

Frikadeļu masai miltu vietā var pievienot 1 glāzi rīvmaizes.

Rīsu pudiņš ar mandelēm un ķiršu mērci

4–6 porcijas

Pudiņam:

150 g apaļgraudu rīsu

1 l piena

250 ml saldā krējuma

1 tējkarote vaniļas ekstrakta

3–4 ēdamkarotes cukura

šķipsniņa sāls

75 g sasmalcinātu mandeļu

Mērcei:

400 g ķiršu kompota

2–3 ēdamkarotes cukura

1–2 tējkarotes kartupeļu cietes

2–3 ēdamkarotes ūdens

Katliņā liek rīsus, pievieno pusi piena un vāra uz vidējas uguns, ik pa laikam maisot. Kad piens sāk uzsūkties, pievieno pārējo pienu, vaniļas ekstraktu, šķipsniņu sāls un turpina vārīt uz lēnas uguns 30–40 minūtes, līdz rīsi ir mīksti un masa bieza. Pievieno cukuru un ļauj pudiņam atdzist (vismaz līdz istabas temperatūrai, ideāli – ledusskapī vairākas stundas vai pa nakti). Tad iemaisa sasmalcinātās mandeles un stingrās putās saputotu saldo krējumu.

Pagatavo mērci. Katliņā liek ķiršus kopā ar sulu (ja nepieciešams, pievieno nedaudz ūdens). Uzvāra un pieber cukuru. Atsevišķā bļodiņā samaisa kartupeļu cieti ar nedaudz auksta ūdens un maisot pievieno ķiršu mērcei, lai tā sabiezētu.

Pasniedzot rīsu pudiņam pārlej ķiršu mērci.