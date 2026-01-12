Rūpējoties par apkures ierīci un lietojot kvalitatīvu kurināmo, ziemas var pavadīt taupīgāk.
Saglabāt rezervei
Daudzās mājās, kur malkas sagāde apkures sezonai ar katru gadu kļūst arvien sarežģītāka, saimnieki nereti apsver veco ierīci demontēt un aizstāt ar modernu granulu katlu.
Uzņēmuma FAN Siltumtehnikas centrs valdes loceklis Aivars Ģinis iesaka malkas katlu, kas līdz šim uzticami kalpojis, nedemontēt un atstāt rezervei, sistēmai paralēli pievienojot granulu katlu ar iebūvētu automātisku granulu aizdedzināšanu, sūkni, granulu tvertni.
Divu ierīču apvienošana vienā sistēmā ļauj saimniekiem izmantot konkrētajā brīdī finansiāli izdevīgāko kurināmo materiālu.
Lai sistēmai pievienotu granulu katlu, vajadzīga vien 70 cm plata vieta blakus jau ierīkotajam malkas katlam. Tad atliek ierīci uzstādīt, pievienot turpgaitas un atpakaļgaitas mezglam, skurstenim.
Nekādā gadījumā apkures ierīci nepērk internetveikalā! Jādodas uz veikalu, jāsalīdzina dažādi risinājumi, jākonsultējas ar pārdevēju.
Aprēķināmas kurināmā izmaksas
Pastāv uzskats, ka granulas ir dārgākais kurināmais materiāls, taču ir pretēji –
granulu katla uzturēšana izmaksā lētāk nekā malkas apkures ierīce.
Lai saprastu, kurš apkures risinājums efektīvāks, jāsalīdzina ne tikai kurināmā cenas, bet arī ierīču lietderības koeficients (procentos).
Malkas apkures katla lietderības koeficients ir ap 70%, kur atlikušie 30% izplūst pa skursteni, vienlaikus piesārņojot vidi. Tradicionālo kamīnu lietderības koeficients ir 40–45%, savukārt granulu katla lietderības koeficients pārsniedz 90%, patērējot tik kurināmā, cik nepieciešams iestatītās temperatūras uzturēšanai. Malkas apkures ierīcēm ir sarežģītāk iegūt optimālo temperatūru.
Granulu katls sezonā vidēji patērē 20 kilogramu granulu kvadrātmetra apsildīšanai. Pieņemot, ka jāapsilda 100 m2 platība, vajadzēs 2 tonnas granulu jeb nedaudz virs 2 paletēm. Atrodot labu cenas piedāvājumu, granulas sezonai orientējoši maksās 400–500 eiro. Granulām jāatbilst apkures ierīces ražotāja prasībām. Izmantojot dažādu ražotāju granulas, pirms jauno granulu iepildīšanas tvertnē ierīci iestata atbilstīgi granulu tehniskajiem parametriem, piemēram, pelnu kušanas temperatūrai.