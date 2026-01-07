Ja pēc svētkiem palikušas pāri piparkūkas, tās var kļūt par garšīgu piedevu vai desertu. Pāris piparkūku lieliski iederas kā garnējums saldēdieniem un dzērieniem, piešķirot tiem aizgājušo svētku aromātu.
Tās arī var izmantot siera kūkas pamatnei un pārvērst trifeļkonfektēs, iesaka Restorānu servisa skolas pasniedzēja Valērija Čudova.
Saldējums ar piparkūku drumstalām
Sastāvdaļas
- saldējums
- piparkūkas
Pagatavošana
Piparkūkas smalki saberž vai sadrupina. Pirms pasniegšanas uzkaisa saldējumam, lai iegūtu kraukšķīgu tekstūru un piparkūku aromātu. Ja saldējums tiek turēts kādu laiku trauciņā ledusskapī, piparkūkas vislabāk pievienot tikai pasniegšanas brīdī, jo tās ātri var kļūt mīkstas.
