Ja pēc svētkiem palikušas pāri piparkūkas, tās var kļūt par garšīgu piedevu vai desertu. Tās arī var izmantot siera kūkas pamatnei, iesaka "Restorānu servisa skolas" pasniedzēja Valērija Čudova.
Sastāvdaļas
- 300 g piparkūku
- 50–80 g sviesta
- 600 g krēmsiera
- 150 g cukura
- 3 olas
- 200 ml saldā kējuma (30–35%)
Pagatavošana
Piparkūkas sasmalcina blenderī, pievieno izkausētu sviestu, lai veidojas viendabīga masa. To vienmērīgi izlīdzina kūkas formā un piespiež pie pannas pamatnes.
Krēmsieru sajauc ar cukuru, vaniļu, olām un saldo krējumu līdz viendabīgai masai. Uz piparkūku pamatnes lej krēmsiera masu. Izlīdzina un cep cepeškrāsnī 110 grādos 75 minūtes.
Pēc cepšanas ļauj kūkai atdzist, tad liek ledusskapī uz dažām stundām, lai krēmsiers sastingst.
Lai iegūtu aromātiskāku un kraukšķīgāku piparkūku garšu, smalki saberztās piparkūkas var nedaudz iejaukt arī krēmsierā.
