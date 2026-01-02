Ozolu un platlapju meži ir nozīmīga Latvijas dabas bagātība un vērtīgs resurss nākotnei. 

To saglabāšanai svarīgi izmantot zinātnē balstītus risinājumus un ilgtspējīgas mežkopības metodes. Būtisku ieguldījumu platlapju mežu atjaunošanas un kopšanas prakses pilnveidē sniedz LVMI Silava pētījumi.

Nozīmīgi dabas daudzveidībai

Platlapju meži ir vieni no retākajiem Latvijas dabiskajiem mežu biotopiem un aizņem tikai nelielu daļu (0,85%) no kopējās mežu platības, taču platlapju sugas piemistrojumā satopamas krietni vairāk. LVMI Silava pētniece Ilze Matisone norāda – pēc Valsts meža dienesta reģistra šāgada datiem, redzams, ka tikai 19,7% no visiem platlapju mežiem ir bez mežsaimniecības ierobežojumiem. Tas nozīmē, ka platlapji ir ārkārtīgi nozīmīgi dabas daudzveidībai, jo nodrošina dzīvesvietu daudzām putnu, zīdītāju, bezmugurkaulnieku, augu, ķērpju, sēņu un kukaiņu sugām. 

