Vai īrniekam ir tiesības apdrošināt īrēto dzīvokli? Ja tā, vai tas jāsaskaņo ar dzīvokļa īpašnieku? Jautā Aldis Rīgā.

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas pārstāve Sandija Šaicāne paskaidro – apdrošinot dzīvokli kā īpašumu, apdrošinājuma ņēmējs var būt jebkura persona, tātad arī īrnieks. 

Taču jāņem vērā, ka dzīvoklis būs apdrošināts par labu īpašniekam un īpašnieks saņems apdrošināšanas atlīdzību, iestājoties negadījumam. 

Par apdrošināšanas faktu apdrošinājuma ņēmējam (īrniekam) būs jāinformē apdrošinātais (īpašnieks).

