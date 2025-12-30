Aknas ir vērtīgākais dzīvnieku iekšējais orgāns. Tās satur pilnvērtīgas olbaltumvielas, ogļhidrātus, A, D un B grupas vitamīnus
Sastāvdaļas
- 500 g aknu (cūkas vai teļa)
- 100 g kūpināta speķa
- 100 g sviesta
- 2 sīpoli
- 2 burkāni
- citrona sula
- pētersīļi
- selerijas
- lauru lapas
- sāls, pipari
Pagatavošana
Aknām novelk plēvi, tad sagriež nelielos gabalos. Kūpinātu speķi sagriež gabaliņos, liek katlā un apcep, pieliek aknas un apcep brūnganas.
Pēc tam pielej nedaudz ūdens vai buljona, pieliek sasmalcinātus sīpolus, burkānus, selerijas, pētersīļus, piparus, lauru lapas, sāli un sautē, līdz pārgrieztās aknas nav sārtas. Tad kopā ar speķi divas vai trīs reizes izmaļ gaļasmašīnā, lai iegūtu pēc iespējas viendabīgāku masu.
Sviestu saputo ar citrona sulu (vai sarīvētu muskatriekstu), pievieno samaltās aknas, šķidrumu, kurā aknas sautējušās, un samaisa.
Aknu pastēti liek lēzenos trauciņos, nolīdzina.
Padomi
- Pirms gatavošanas no aknām izgriež žults vadus un noņem plēves. Tad nomērcē aukstā ūdenī vai pienā. Gatavošanas laikā aknas nedrīkst pārkarsēt, jo kļūst cietas.
- Garda un maigas garšas pastēte izdodas no putnu – vistas, tītara, pīles un zoss – aknām. Te jāņem vērā, ka tītara aknām ir spēcīgāka garša nekā vistas aknām, turklāt tās ir sausākas nekā vistai, tāpēc pastētei jāpievieno vairāk sviesta. Tas arī padara pastēti vijīgāku. Savukārt burkāni šo ēdienu padara saldāku un piešķir patīkamāku krāsu, jo samaltas aknas ir tumši pelēkas. Arī šalotes sīpoli pastētei piešķir saldenu garšu, kas ir būtiski, jo jāsamazina aknu rūgtums.
- Gatavojot pastēti, aknām jābūt četrreiz vairāk nekā pārējām sastāvdaļām. Masa jāblendē, kamēr karsta, jo gan aknas, gan sviests atdziestot kļūt ciets. Lai uzkoda būtu aromātiskāka un izceltos sastāvdaļu garša, pirms blendēšanas var pieliet nedaudz konjaka vai degvīna.
