Gardi un veselīgi salāti, kur burkāniem un selerijai katram sava mērcīte.
Sastāvdaļas
- 500 g burkānu
- 750 g selerijas sakņu
- 90 g rozīņu
- 175 g majonēzes
- 5 ēdamkarotes augu eļļas
- 3 ēdamkarotes ābolu etiķa
- 2 ēdamkarotes sinepju
- 1 tējkarote cukura
Pagatavošana
Burkānu nomizo un sarīvē uz rupjas rīves. Traukā sakuļ etiķi ar cukuru. Turpinot putošanu, lēni pielej eļļu. Pēc garšas pieber sāli. Pagatavotajai mērcei pievieno burkānus un rozīnes un uz stundu ievieto ledusskapī.
Nomizo selerijas saknes, sagriež plānās sloksnītēs, ieber katlā ar aukstu sālsūdeni un uzvāra. Karsē 1-2 minūtes, pēc tam caurdurī labi notecina.Prāvā traukā majonēzi sajauc ar sinepēm, pieber sāli. Maisījumam pievieno selerijas. Stundu atdzesē.
Pasniedzot vienā šķīvja pusē liek selerijas, otrā pusē – burkānus ar rozīnēm
