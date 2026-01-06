Austrumu horoskopā katru dienu val­da kāds no 12 dzīvniekiem un val­došajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīriš­ķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veik­smi darbos.

Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.

Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.

Metāls – rudens un vakara skaud­rums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.

Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespies­ti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles

6. janvāris – Jan Metāla Pūķis (Zeme) vairs nekādas vaļības nepieļauj. Darbu virziens no­teikts – ceļamies radošam lido­jumam, kaļam plānus.

7. janvāris – Iņ Metāla Čūska(Uguns) skaita plusus un mī­nusus vakardienas izfantazē­tajiem plāniem, kalkulē, rēķi­na. Kamēr nebūs verdikta, uz priekšu ar darbiem netikt.

8. janvāris – Jan Ūdens Zirgs (Uguns) nepieļauj citu stāvok­ļa interpretāciju, tikai savējo. Kurš gan tādu ūdens plūdu priekšā var palikt nekustīgi stāvam. 

9. janvāris – Iņ Ūdens Kazai (Zeme) ir informācija par la­bām atlaidēm un tā vien gri­bas patukšot maciņu. Kāds var aizšmaukt no darba agrāk...

10. janvāris – Jan Koka Pērtiķis (Metāls) ir īsts pārgalvis. Kādas zilās trases, viņš laiž ti­kai pa melnajām! Vislabāk vis­pār ārpus trases, pirms tam pajokojot, ja nu lauž kāju, tad lai ievelk atpakaļ!

11. janvāris – Iņ Koka Gailis (Metāls), saposies eleganti un cēli, nevar vien izvēlēties starp izsmalcinātu Mišlēna piec­zvaigžņu restorāna apmeklē­jumu un mūzikas koncertu.

12. janvāris – Jan Uguns Suns (Zeme) kā galvenais inženieris nepaguris atgādina, ka nu gan jānoslēdz vecais gads, jāno­dod rādījumi, jāsalīdzina mērī­jumi, jāpārbauda atlikumi. Laba diena inventarizācijai.