Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles
6. janvāris – Jan Metāla Pūķis (Zeme) vairs nekādas vaļības nepieļauj. Darbu virziens noteikts – ceļamies radošam lidojumam, kaļam plānus.
7. janvāris – Iņ Metāla Čūska(Uguns) skaita plusus un mīnusus vakardienas izfantazētajiem plāniem, kalkulē, rēķina. Kamēr nebūs verdikta, uz priekšu ar darbiem netikt.
8. janvāris – Jan Ūdens Zirgs (Uguns) nepieļauj citu stāvokļa interpretāciju, tikai savējo. Kurš gan tādu ūdens plūdu priekšā var palikt nekustīgi stāvam.
9. janvāris – Iņ Ūdens Kazai (Zeme) ir informācija par labām atlaidēm un tā vien gribas patukšot maciņu. Kāds var aizšmaukt no darba agrāk...
10. janvāris – Jan Koka Pērtiķis (Metāls) ir īsts pārgalvis. Kādas zilās trases, viņš laiž tikai pa melnajām! Vislabāk vispār ārpus trases, pirms tam pajokojot, ja nu lauž kāju, tad lai ievelk atpakaļ!
11. janvāris – Iņ Koka Gailis (Metāls), saposies eleganti un cēli, nevar vien izvēlēties starp izsmalcinātu Mišlēna pieczvaigžņu restorāna apmeklējumu un mūzikas koncertu.
12. janvāris – Jan Uguns Suns (Zeme) kā galvenais inženieris nepaguris atgādina, ka nu gan jānoslēdz vecais gads, jānodod rādījumi, jāsalīdzina mērījumi, jāpārbauda atlikumi. Laba diena inventarizācijai.