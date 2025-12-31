Zodiakā pār ūdens spēkiem valda trīs zvaigznāji: Zivis, Vēzis un Skorpions, pār siltumu – Auns, Lauva un Strēlnieks, pār gaismu Ūdensvīrs, Dvīņi un Svari, bet par zemes spēkiem gādā Vērsis, Jaunava un Mežāzis. Tas arī veido dienu dalījumu.
Lapu dienas
- Mēness atrodas: Zivju, Vēža vai Skorpiona zvaigznājā
- Valdošais elements: ūdens
- Raksturīgie laikapstākļi: mitrs, apmācies, miglains, iespējams lietus
Augi tad labi uzņem ūdeni. Šajās dienās sējami un stādāmi lapu dārzeņi. Labas šīs dienas ir arī zālāju un zaļmēslojuma augu sēšanai. Savukārt lapu dienās vāktais der tikai tūlītējam patēriņam, jo ražā ir daudz ūdens, kas veicina bojāšanos. Taču apgrieztie augi ātri ataug. Šī sakarība jāņem vērā, vācot skābenes svaigam patēriņam, kā arī šķinot lapu salātus un lociņus. Arī lapu dienā nopļautais mauriņš ātri ataugs un apcirptais dzīvžogs strauji salapos, tas jāņem vērā, zālīti appļaujot pirmo reizi un sākot veidot dzīvžogu. Lapu dienas nebūs piemērotas piena pārstrādes produktu, maizes un konditorejas izstrādājumu gatavošanai.
Augļu dienas
- Mēness atrodas: Auna, Lauvas vai Strēlnieka zvaigznājā
- Valdošais elements: uguns
- Raksturīgs silts laiks
Stādāmi augļu koki un ogulāji, sējami pākšaugi, graudaugi, eļļas augi, kā arī augļu dārzeņi. Labas dienas ražas vākšanai un pārstrādei. Augļu dienās vāktie augļi ir aromātiski, labi glabājas, izdodas ievārījumi, kompoti un sulas. Šajās dienās gatavotie skābējumi ir garšīgi, tie nebojājas un nepārskābst. Arī sēklas un graudi, kas vākti augļu dienās, labi žūst un nepelē. Vāc ne tikai augļus, bet arī rabarberu kātus, skābenes sālīšanai, kāpostus skābēšanai. Labi izdodas maize un konditorejas izstrādājumi, piena pārstrādes produkti, uzputeņi.
Ziedu dienas
- Mēness atrodas: Ūdensvīra, Dvīņu vai Svaru zvaigznājā
- Valdošais elements: gaisma, gaiss
- Raksturīgie laikapstākļi: saulains un skaidrs laiks
Šajās dienās sēj un stāda puķes, vāc ārstniecības augus un puķu sēklas. Grieztie ziedi ilgi saglabāsies svaigi. Labi izdosies gatavotie ievārījumi un citi augļu un dārzeņu pārstrādes produkti. Vārot ievārījumus un gatavojot konservus ziedu un augļu dienās, var samazināt cukura un sāls daudzumu. Labi izdosies maize, konditorejas izstrādājumi, piena pārstrādes produkti un saldie ēdieni. Labi žūs un smaržos pirtsslotas. Šajās dienās vajadzētu atturēties no augu laistīšanas, jo tie slikti uzņem ūdeni, kas var būt iemesls sēnīšu slimībām un gliemežu uzbrukumiem. Sēšanai un stādīšanai piemērotākas būs Dvīņu un Svaru zvaigznāju kontrolētās ziedu dienas. Ūdensvīra kontrolētās labāk veltīt augu vākšanai.
Sakņu dienas
- Mēness atrodas: Vērša, Jaunavas vai Mežāža zvaigznājā
- Valdošais elements: zeme
- Raksturīgie laikapstākļi: mēdz būt vēsas un apmākušās dienas
Labs laiks augsnes apstrādāšanai un ravēšanai. Stāda kartupeļus, sīpolus un ķiplokus, sēj bietes, burkānus, redīsus un citus sakņu dārzeņus. Novāc sakņaugus, lai tie nevīstu un nebojātos. Īstās dienas komposta gatavošanai un pārjaukšanai. Jaunavas zvaigznāja ietekmes laikā stādītais labi iesakņosies un augs. Ražu labāk vākt un nolikt uzglabāšanā Vērša un Mežāža sakņu dienās.
