2. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Lapu dienā (5.01.) laista telpaugus, mitrina to lapas. Telpās veic mitro uzkopšanu.
- Augļu dienās(6., 7., 8.01.) pārskata krājumus. No augļiem un dārzeņiem gatavo salātus. Cep maizi un kūkas.
- Sakņu dienās(8., 9., 10., 11.01.) uzmana glabātuvēs temperatūru. Ja valda kailsals, piesedz sala neizturīgos augus.
Pārdomas
Ziemā, kad dārzā valda miers, jo nav taču ne jāsēj, ne jāstāda, ne jāravē, var ļauties pārdomām par lietu kārtību. Gada sākuma gaišajās pilnmēness naktīs padomāt, piemēram, par laika skaitīšanas vēsturi. Kā radies mūsdienās tik ierastais kalendārs, pēc kura plānojam savu dzīvi. Vai kādreiz ir sanācis padomāt, kā orientēties laikā, ja pie sienas vai datorā nebūtu tik ierastās tabulas ar dienām, nedēļām, mēnešiem?
Mūsdienu cilvēks bez mobilā tālruņa jūtas pazudis gan laikā, gan telpā. Atliek vien minēt un iztēloties, kā bija tad, kad minēto līdzekļu vēl nebija. Astronomijas zinātāji un kalendāru vēstures pētnieki lēš, ka, novērojot Mēness fāžu nomaiņu, senie cilvēki sākuši veidot laika uzskaites sistēmu, kas ir pamats mūsdienu kalendāriem. Ar to vien ir bijis par maz. Mēness gaitu vajadzēja salāgot ar Saules kustību un citām parādībām, kas bija nozīmīgas senajiem cilvēkiem. Kā sadzīvot un izdzīvot dabā. Kā labāk salāgot savus darbus ar tās norisēm.
Kosmosā notiekošais vienmēr ir ietekmējis Zemes iemītnieku dzīvi. Tā ir gan gadalaiku maiņa, gan diennakts ritmi, kas nosaka augu augšanu un dzīvnieku uzvedību. Arī cilvēkiem tajā bija jāiekļaujas, lai izdzīvotu.
Janvāris
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu