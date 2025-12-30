Lai gan ziema klāt, dārzā, noliktavās un pagrabā vienmēr kāds darbiņš atradīsies.
30.12. Augļu diena. Cep piparkūkas un gatavo citus svētku našķus. Skābē kāpostus. Gatavo ievārījumus, salātus, sukādes no augļiem un dārzeņiem.
1.01. (no pusdienas)–2.01. (līdz pusdienai). Nelabvēlīgas dienas. Cērt un novāc nevietā augošus krūmus un kokus. Laika apstākļu izraisīto bojājumu novēršanai labas arī šīs dienas.
2. (no pusdienas)–4.01. (līdz pusdienai). Ziedu dienas. Sapucē telpaugus, novāc nokaltušās lapas un vecos ziedus. Cep maizi, kūkas, cepumus. Cērt kokus materiāliem.
4. (no pusdienas)–5.01. Lapu dienas. Laista telpaugus un mitrina to lapas. Liek diedzēt sīpolus lokiem un sēklas mikrozaļumiem
6.01. Augļu diena. Liek stratificēties augļaugu sēklas, ja plānots audzēt stādus. Pārbauda un uzmana situāciju augļudārzā, vai to neapdraud dzīvnieki, vējš
