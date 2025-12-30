Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
30. decembris – Iņ Ūdens Gailis (Metāls) labprāt parunā ar visiem, kas vēlas izrunāt kādu sāpi, pārrunāt kādu situāciju. Jo kurš gan, ja ne viņš ir labākais problēmu risinātājs.
31. decembris – Jan Koka Sunim (Zeme) visai atraktīvas idejas jaunā gada sagaidīšanai. Šaubos, vai pusnaktī būsi mājās, jo tik ļoti viņam patīk apskriet savu rajonu.
1. janvāris – Iņ Koka Cūkai (Ūdens) ceļot ļoti patīk un jo tālāk, jo labāk. Ja jau jauns gads, tad lai tas būtu arī kādā neredzētā jaunā vietā.
2. janvāris – Jan Uguns Žurkai (Ūdens) vienmēr grūti izšķirties starp darbu un mazu flirtu. Jūs taču piekritīsiet, ka labāk šo kūsājošo enerģiju veltīt, sakārtojot personīgās attiecības.
3. janvāris – enerģiskais Iņ Uguns Vērsis (Zeme), jau agri uzasinājis slēpes, dodas uz kādu kalnu, bet vakarā var atpūsties kādā restorānā vai apmeklēt koncertu.
4. janvāris – Jan Zemes Tīģerim (Koks) var sāpēt galva no vakardienas izklaidēm, tāpēc, iespējams, kāds aizkavēsies un atnākot var uzvesties diezgan lecīgi. Plāno visu laikus!
5. janvāris – Iņ Zemes Trusis (Koks) nu galīgi nav pirmdienas čaklais darbarūķis. Rīta kafijas pauze var ieilgt. Tā lēni, palēnām vien viņš iešūpojas jaunajam darba cēlienam.
