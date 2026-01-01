Ja pēc gadumijas svinību gastronomiskajām pārmērībām gribas apēst kaut ko vieglāku, laba izvēle būs diētiska dārzeņu zupa.
“Tā ir ļoti laba izvēle, īpaši aukstā laikā, jo zupas gan sasilda, gan rada sāta sajūtu,” uzsver uztura speciāliste Eva Kataja. “Var vārīt diētiskas tikai no dārzeņiem vai arī dārzeņus vārīt gaļas buljonā, kas pagatavots no gaļas, kauliem un skrimšļiem. Otrais variants man vairāk patīk, jo zupa būs uzturvielām bagātāka.”
Speciāliste iesaka virumam izvēlēties krāsainākus dārzeņus un kāpostu dzimtas augus: galviņkāpostus, ziedkāpostus, brokoļus, Briseles kāpostus. Tajos ir savienojumi, kas vērtīgi dažādu hronisku slimību profilaksei. Ikdienā vienu pašu ziedkāpostu diez vai grauzīsim, bet zupā tas garšo lieliski. Protams, virumam var pievienot arī puravus un sīpolus, bet nav nekāda pamatojuma zupu vārīt tikai no sīpoliem vai puraviem. Būs maz kaloriju, taču nevienam dārzenim, garšaugam vai citam pārtikas produktam nepiemīt spēja dedzināt taukus.”
Jo dažādākus dārzeņu zupai izvēlas, jo daudzveidīgāks būs minerālvielu, šķiedrvielu, antioksidantu un citu vērtīgu savienojumu saturs, norāda uztura speciāliste.
“Nevajag pārspīlēt ar sāli, garšai labāk pie-vienot dilles, pētersīļus, piparus un ķiplokus. Līdz ar to uzturā samazinās nātrija daudzums un vairojas kālijs, kas veicina šķidruma izvadīšanu no organisma.”
Kampaņveidīgas atslodzes dienas brīnumus neradīs.
Svarīgi ik dienu ēst normālu, sabalansētu uzturu, bet pāris reižu nedēļā ēst mazāk, kā arī atteikties no smalkmaizītēm, konfektēm, saldējuma un citiem gastronomiskajiem grēciņiem. Nevajadzētu atslodzes die-nas plānot vienu pēc otras, tām ieteicams būt veģetārām. Ja šķiet par grūtu sevi ierobežot visu dienu, var ievērot daļēju atslodzes dienu. “Ja gribas, lai samazinās svars, varētu reizi nedēļā ievērot atslo-dzi. Taču tad tā jārīkojas ilgstoši. Ja trīs nedēļas ievēro, bet mēnesi ne, svars atgriezīsies atpakaļ,” brīdina uztura speciāliste.
“Es neesmu par atslodzes dienām. Man labāk patīk, ka ievēro mērenību visās dienās. Protams, šad un tad sanāk apēst vairāk. Bet, ja ir atslodzes dienas ar zupu, lai nerīkojas tā – šodien varu ēst, cik uziet, jo rīt uztaisīšu atslodzes dienu. Tas nebūtu mērķis, uz ko tiekties.”
Puravu zupa
Sastāvdaļas
- 1,5 l ūdens
- 1 kg puravu
- 500 g burkānu
- 500 g tomātu
- timiāna zariņš
Vāra 20 minūtes, nepievienojot sāli. Buljonu izdzer, dārzeņus apēd, uzslakot mazliet olīveļļas, citrona sulas, pievienojot mazliet sinepju un maltus melnos piparus.
Seleriju, ziedkāpostu un puravu zupa
Sastāvdaļas
- 400 g puravu
- 200 g ziedkāpostu
- 200 g selerijas saknes
- 200 g burkānu
- 200 g kartupeļu
- 2 cieti vārītas olas
- saišķītis pētersīļu
Dārzeņus (izņemot ziedkāpostus) notīra un sagriež, liek katlā, pārlej ūdeni un uz lēnas uguns vāra 40 minūtes. Pievieno ziedkāpostu un vāra vēl 15 minūtes. Pēc tam dārzeņus sasmalcina ar blenderi. Pasniedzot šķīvī liek sakapātu olu un sasmalcinātus pētersīļus.
Ķiploku zupa
- 150 g ķiploku
- 1 sarkanā paprika
- 50 g olīvu bez kauliņiem
- 1 sarkanā čili pāksts
- 3 glāzes gaļas buljona
- 4 maizes šķēlītes
- pētersīļi
- olīveļļa, pipari, sāls
Ķiplokus nomizo, daiviņas pārgriež uz pusēm. Iztīrītu papriku sagriež gabaliņos, olīvas – ripiņās, čili sasmalcina. Katliņā uzkarsē eļļu, vispirms tajā apcep ķiploku, tad pievieno papriku, olīvas un čili, pacep dažas minūtes. Pārlej buljonu, uzvāra un turpina lēni vārīt vēl 5 minūtes. Pēc garšas pieber sāli un piparus. Zupas šķīvjos liek pa apgrauzdētai maizes šķēlei, pārlej zupu, pārkaisa sakapātus pētersīļus
