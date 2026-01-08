Pērn iegādājos zemeņu piparmētru. Zinu, ka ir vēl  citas ar atšķirīgu garšu un smaržu. Lūdzu, pastāstiet par tām! Interesanti būtu zināt. kur katru no tām labāk izmantot. Jautā Ieva Ķekavā.

Atsvaidzinoši vēsās mentola smaržas un garšas dēļ piparmētras viegli atšķirt no citām līdziniecēm. Taču mētru pulks ir gana daudzveidīgs un interesants, lai iepazītu tuvāk.

Dārzos audzētā piparmētra ir ūdensmētras un krūzmētras hibrīds, kam raksturīga augu dažādība. Piparmētras ar sarkanīgiem stublājiem iedēvētas par Anglijas, bet ar zaļiem – par Francijas piparmētrām. Tām ir daudz šķirņu, kas atšķiras pēc lapu un ziedu nokrāsas, lapu biezuma, smaržas intensitātes. 

Galvenokārt tās veido, lai iegūtu vairāk lapu (tātad būtu lielāks drogu iznākums) un augstāku ēterisko eļļu saturu, lai panāktu izturību pret slimībām. Morfoloģisko īpašību un izmantošanas ziņā gandrīz visām šķirnēm ir daudz kopīga ar citām īstajām mētrām. Augsnes virspusē augiem veidojas horizontālie dzinumi, tie labi apsakņojas un der pavairošanai. Tējām, tāpat kulinārijā var izvēlēties jebkuru mētru pēc savām vēlmēm un garšas sajūtām.
 

