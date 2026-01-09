Man mājās ir pašplūsmas malkas apkures sistēma ar čuguna radiatoriem. Kādas ir iespējas pāriet uz kādu modernāku katlu (kas pats kurinātos), nemainot visu sistēmu? Jautā Madara V. Konsultē SIA "Sanistal" projektu attīstības un celtniecības departamenta pārdošanas vadītājs Jēkabs Bīmanis. 

Mūsdienās interese par pašplūsmas apkures sistēmu, kurā siltumnesējs plūst caur rūpīgi veidotu cauruļu tīklu bez elektrības, ir liela. Kas vajadzīgs, lai šādu sistēmu ierīkotu?

Darbības princips

Gravitācijas jeb pašplūsmas apkures sistēmas darbības pamatā ir vienkāršs fizikas princips – katlā uzsildīts ūdens kļūst vieglāks un ceļas augšup, savukārt atdzisis noslīd lejup. Dabiskā cirkulācija norit bez elektrības vai cirkulācijas sūkņa starpniecības.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē