Šim desertam der lielās un stingrās plūmes.
Sastāvdaļas
- 600 g plūmju
- 100 g cukurniedru cukura
- 50 g cukura
- 50 g ūdens
- 10 g kanēļa
- saldējums
Pagatavošana
Plūmes pārgriež uz pusēm, izņem kauliņu. Plūmju pusītēm uzbārsta cukura un kanēļa maisījumu, liek cepeškrāsnī un cep 180 °C 10 minūtes.Katliņā uzvāra ūdeni, pievieno cukurniedru cukuru un reducē, kamēr cukurs sāk biezēt.Karstas plūmju pusītes pasniedz ar saldējumu, ko pirms pasniegšanas pārlej ar sīrup
