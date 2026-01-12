No pagājušā gada pavasarī iesētām sēklām izaugusi pasiflora ar 2–3 m gariem dzinumiem. Augs novietots uz saulaina dien- vidu loga, bet ziedēt  negrib.  Ko daru nepareizi? Jautā Ausma Zosēnos.

Ātri augošās pasifloras telpās gada laikā sasniedz 2–3 m garumu un pat vairāk. No spraudeņa audzēta pasiflora uzzied jau tajā pašā gadā, bet no sēklas izaudzētai ziedus var gaidīt tikai aptuveni pēc diviem, trim vai četriem gadiem.

Lai pasiflora ziedētu bagātīgi, gandrīz vai katrā lapu žāklē pa ziedam, tā jāaudzē gaišā, saulainā un siltā vietā, kur gaisa temperatūra ir ap +18…+22 0C un augstāka. 

