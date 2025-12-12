Lauksaimniecībā ēku siltināšanu veic reti, siltumu taupošos risinājumus galvenokārt īsteno jaunbūvēs.
Pašpietiekamā ZS "Vec-Kurmji"
"Nevēlos uzstādīt ventilatorus, kas vajadzīgi vasaras svelmē, lai govis izvairītos no karstuma stresa un nemazinātos izslaukuma rādītāji. Tas būtu papildu naudas ieguldījums un arī pastāvīgs elektroenerģijas patēriņš, kā arī citas neērtības un naudas izdevumi. Nosaukto iemeslu dēļ gan 2022. gadā, gan pērn būvētajai dzīvnieku novietnei klājām sendvičpaneļu jumtu. Dārgāk, tomēr saimnieciskāk," teic Vecpiebalgas zemnieku saimniecības "Vec- Kurmji" saimnieks Jānis Freimanis.
Viņa saimniecība vērtējama kā paraugs savas enerģijas ražošanā, patēriņā un arī pārdošanā.
Pērn rudenī uz jaunās novietnes jumta uzstādīti 380 kW jaudas saules paneļi, viens akumulators, bet tehniskajā telpā – pieci elektroenerģijas krāšanas akumulatori.
"Neticēju, tomēr tas ir fakts – saulainajās vasaras dienās mums ne tikai pietiek savas ražotās elektroenerģijas, bet varam to arī uzkrāt akumulatoros un pārdot. Saimniecības vajadzības pēc elektroenerģijas ir diezgan lielas – cita starpā mums ir pavisam deviņi slaukšanas roboti un divi teļu dzirdināšanas roboti. Turklāt patlaban, ziemā, kad paneļi apsniguši un saule nespīd, tērējam un uzkrājam lēto elektrību (kad biržā ir lēta cena – red.). Kad cena būtiski kāpjas, izmantojam akumulatoros uzkrāto elektroenerģiju," savas saimniecības enerģijas ražošanas un patēriņa modeli raksturo "Vec-Kurmju" saimnieks. Viņš tehniskajā telpā rāda atstāto brīvo vietu vēl citu akumulatoru uzstādīšanai, kas saimniecības energoapgādes modelī būs svarīgi pēc vēl četru iecerēto slaukšanas robotu uzstādīšanas. Patlaban "Vec-Kurmju" saimniecībā ir aptuveni 600 slaucamo govju un tikpat daudz teļu un jaunlopu.
Mainījusies domāšana
Būvkompānija SIA "Mapri Būve" Latvijā darbojas vairāk nekā desmit gadu un ik gadu uzceļ lauksaimniecības ēkas 10–15 miljonu eiro vērtībā, kas veido aptuveni 25–30 procentus tirgus daļas. Uzņēmuma valdes loceklis Artūrs Sausiņš vērš uzmanību, ka lauksaimnieki vien atsevišķos gadījumos siltina un pārbūvē lauksaimniecības būves.
Padomju laika būves diezgan daudz demontē. "Pirmajos gados pēc valsts neatkarības atgūšanas cilvēki mēģināja pārbūvēt, tomēr tālaika ēkas ir būvētas citu tehnoloģiju lietojumam. Tās ir šauras, ar zemiem griestiem un sarežģīti apkalpojamas ar tehniku, tāpēc tās galvenokārt demontē vai atstāj sekundāro funkciju īstenošanai. Jaunajās būvēs darbojas jaunās tehnoloģijas. Vēl pirms desmit gadiem būvēja novietnes, kur kūtsmēslus stūma ar traktoru. Patlaban tādas vairs nebūvē. Ir mēslu transportieri un sūkņu sistēma. Ir būves, kur ganāmpulku dienā apkalpo daži cilvēki. Saimnieki uzstāda automātiskās barošanas sistēmas. Ir specializētas barības virtuves. Tām ieved vien sastāvdaļas, roboti tās samaisa un pabaro. Un arī slauc. Saimnieka rūpes ir barības sagādāšana," tā A. Sausiņš.
Viņš atceras, ka vēl pirms desmit gadiem dzīvnieku novietnes būvēja bez siltuma izolācijas – lielā mērā kā šķūņus. Patlaban lauksaimnieki piedomājot, lai ēkai būtu siltumizolācija un lai vieglāk un ekonomiskāk pārdzīvot ziemu. Dzīvniekiem fermā ir brīvi pieejamas dzirdnes. Ar spaiņiem vairs nedzirdina, tāpēc svarīgi, lai dzirdnes neaizsalst. Līdzīgi ir ar kūtsmēslu aizvākšanu. Ja būve nav siltināta, tad tā ir diezgan liels izaicinājums. Zemnieki nereti ziemas aukstajos mēnešos ir spiesti izslēgt kūtsmēslu apsaimniekošanas iekārtas un dara to manuāli. Lai no iepriekš aplūkotajiem izaicinājumiem izvairītos, būves siltina," siltināšanas svarīgumu dzīvnieku novietnē pamato A. Sausiņš.
Viņš atceras, ka agrāk liela daļa saimnieku dzīvnieku novietnes būvēja lielā mērā pēc citās valstīs, tostarp Vācijā, ASV, redzēto būvju paraugiem, taču tās uzbūvētas citos dabas apstākļos. "Tas bija vislielākais izaicinājums. Būvēja iespējami vienkāršas ēkas par iespējami lētu maksu. Vien praksē kādā piektajā sestajā gadā pēc nodošanas ekspluatācijā saprot, kas ir un kas nav pareizi," tā A. Sausiņš. Eksperts teic, ka patlaban pirmais vilnis ir iziets, visas kļūdas uz savas ādas izbaudītas, tāpēc daudz ko dara atšķirīgi.
A. Sausiņš vērš uzmanību, ka dzīvnieku mītnei, īpaši slaucamo govju fermai, svarīgi, kādus būvmateriālus izmanto. Daudzi aizmirstot, ka liellopu novietnē gaisa mitrums ir aptuveni 90 procentu. Tātad ir jādomā ne tikai par darbošanos aukstumā un par siltumizolāciju, bet arī par agresīvo vidi novietnē: "Ja izvēlēti tādi materiāli, kas ar mitrumu nesadzīvo vai, piemēram, siltumizolācijas darbus veic ar akmens vati, tad tā samirkst un siltuma izolācija nav iespējama. Līdzīgi ir ar koroziju – ļoti ātri rūsē. Daudzi saimnieki šīs mācības ir iznesuši uz savas ādas. Ir arī saimniecības, kurās septiņus gadus jaunas būves ir pārbūvētas tieši izvēlēto būvniecības materiālu aplamas izvēles dēļ. Iemesls – nepietiekamas zināšanas projektētājiem, zemniekiem un būvniekiem. Nozare Baltijas valstīs izveidojās pati, un kur nu katrs ko iemācījās. Viens saimnieks pēc pieredzes un ierosmes devās uz Somiju, cits uz siltajām zemēm. Vāca idejas un tās kombinēja savās būvēs."