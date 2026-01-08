Ja pēc svētkiem palikušas pāri piparkūkas, tās var kļūt par garšīgu piedevu vai desertu. Tās arī var izmantot trifeļu pagatavošanai, iesaka "Restorānu servisa skolas" pasniedzēja Valērija Čudova.
Sastāvdaļas
- 400 g piparkūku
- 100 g krēmsiera pēc izvēles
- 50 g pūdercukura
- vaniļas cukurs vai pasta
- kokosriekstu skaidiņas vai zemeņu pulveris apviļāšanai
Pagatavošana
Piparkūkas saberž pulverī vai smalki samaļ. Sajauc ar krēmsieru, pūdercukuru, vaniļas cukuru. Maisa, lai masa kļūst viendabīga. Veido nelielas trifeļu bumbiņas. Ja ir luste, tās apviļā kokosriekstu skaidiņās vai pārkaisa ar zemeņu pulveri, iegūstot rozā krāsu.
Izveidotās bumbiņas liek ledusskapī vismaz uz stundu, lai sacietē.
