3. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Ziedu dienās (12., 13.01.) pārliecinās, vai košumkrūmus neapdraud sniegs, sals vai plūdi. Ja iespējams nodrošināt atbilstošus apstākļus, sēj vasaras puķes un garšaugus ar garu veģetācijas periodu. Nes siltumā un gaismā hipeastru un amariļļu sīpolus, lai modinātu tos jaunai dzīvei.
- Lapu dienās(14., 15.01.) aplaista telpaugus, mazgā un mitrina to lapas. Liek diedzēties sīpolus lokiem un kressalātu sēklas.
- Augļu dienās (16., 17.01.) pārbauda augļu un dārzeņu krājumus. Gatavo salātus, skābē, cep maizi un kūkas. Pārbauda, vai augļu kokus neapdraud dzīvnieki un citas ziemas ķibeles.
Pārdomas
Tā nu pakāpeniski soli pa solim, krājot pieredzi, veidojās arī laika uzskaites sistēma. Pārmaiņas laika plūdumā iezīmēja ar reliģiskiem svētkiem, kas bija sākums kādam jaunam ciklam. To neesam pazaudējuši arī mūsdienās. Vismaz Lieldienas, ziemas un vasaras saulgriežus taču svinam vēl joprojām. Vēstures grāmatās to visu piemin uz citu notikumu fona, lielākoties tie ir dažādi kari, kas kaut kad sākās un kaut kad beidzās, bet līdztekus tiem bija arī cita dzīve, kurā cilvēki vienkārši dzīvoja, pieradināja un kopa augus un dzīvniekus, novēroja un mācījās izprast dabā notiekošo.
Ne visām parādībām izdodas apzināt cēloņus, bet sekas izjust gan nākas. Tāpēc centās pielabināties augstākiem spēkiem gan ar lūgšanām, gan upuriem, gan citiem rituāliem. Arī tagad to vēl joprojām darām, apzināti vai neapzināti. Mainoties dzīvesveidam, daļa rituālu un zīmīgo dienu ir zaudējuši savu nozīmi. Piemēram, šajā nedēļā, 17.01., ir vārdadiena Tenim.
Senos ticējumos Tenis minēts kā cūku aizgādnis un viņam par godu gatavots īpašs ēdiens – grūbu vai putraimu putra, kurā vārīta kūpināta cūkas aste.
Janvāris
