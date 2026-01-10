Mana ganāmpulka aitām atklāja eimēriju, un tagad dzīvnieki tiek ārstēti. Vai aitas var sadzīvot ar šo slimību? Varbūt ganāmpulks jālikvidē? Jautā Inese Rēzeknē.

Eimērijas ir vienšūņi, vieni no izplatītākajiem parazītiem aitu ganāmpulkos. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta ”Bior” Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas vadītāja Ieva Rodze mierina, ka ne visas eimērijas ir patogēnas, un, ja aitām, kurām  tās konstatētas, nav smagas diarejas un tās izraisītu komplikāciju, ganāmpulks nav jālikvidē, bet gan jāuzmana un jāārstē. 

Mūsdienās ir daudz ārstniecības līdzekļu, lai dzīvniekus no šiem parazītiem atbrīvotu. Tiesa, parazītu nomocītie mājlopi jūtas ļoti slikti, jo īpaši tādēļ, ka pārsvarā no šīs invāzijas cieš 1–6 mēnešu veci jēri. 

