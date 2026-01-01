Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Ziedu dienās (2., 3.01.) pārliecinies, vai dekoratīvos skujkokus nelauž smags sniegs, ja tā, tad jānopurina. Puķu sēšanai vēl tā kā par agru, bet, ja gribas izaudzēt pašam savas ciklamenas, tad ir laiks tās iesēt.
- Lapu dienā(4.01.) laista telpaugus un mitrina to lapas.
Pārdomas
Jauns gads atkal ir sācies. Tā šoreiz sagadījies, ka gadu mija notiek nedēļas vidū, un Zemes pavadonis Mēness pietuvojies mūsu mīļajai planētai iespējami tuvu. Astronomi šo stāvokli sauc par perigeju un skaidro, ka tuvākā planēta, Zemes pavadonis Mēness, savā riņķojumā pa eliptisko orbītu atrodas Zemes centram vistuvākajā punktā. Dullais Dauka, lasot šo skaidrojumu, noteikti jautātu: “Kas ir tā elipse un kur tad ir tas Zemes centrs?” Mūsdienu cilvēks uzrunās visu gudro Googli un noskaidros gan vienu, gan otru.
Dārzkopji novērojuši, ka augus šī debess ķermeņu kombinācija ietekmē nelabvēlīgi un arī cilvēki varot justies noguruši. Gadu mijas laikā pie mums ir ziema, kad ne sēj, ne stāda, turklāt svētki paliek svētki, tajos lielus darbus plānot un darīt nav pieņemts. Jaunais gads gan nav nekāds augs, to ne sēj, ne stāda, tas ir kārtējā laika nogriežņa sākums, kurā visi dzīvosim. To redzēsim, kāds tas būs. Vai tāpēc, ka sācies perigeja laikā, tas būs sliktāks un mazāk veiksmīgs? Arī pilnmēnesi gada pirmajās dienās var vērtēt pretrunīgi. Tomēr, skatoties no praktiskā viedokļa, tas nodrošinās gaišas naktis. Iespējams gan, ka tas traucēs salūta vērošanu.
Janvāris
