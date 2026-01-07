Mana māsa nomira pirms vairākiem gadiem. Viņas vienīgais dēls neuzsāk mantojuma lietu. Cik ilgi var nesākt mantojuma procesu, un vai gadiem īpašums var piederēt mirušam cilvēkam? Ne testamenta, ne kāda cita mantojuma novēlējuma nav, jo māsa nomira pēkšņi. Varbūt es varu kļūt par dzīvokļa īpašnieci, ja māsasdēls to nedara? Dzīvokļa atslēgas gan ir pie viņa, un arī pats dzīvoklis skaitās viņa pārziņā. Jautā Anna Vidzemē.

Zvērināta notāre Evija Birzule skaid­ro, ka saskaņā ar Civillikuma 691. pan­tu gribu pieņemt mantojumu var izsa­cīt vai nu noteikti mantojuma iesniegumā, iesniedzot to mantojuma lietā, vai arī klusē­jot ar tādu darbību, kuru attiecīgos apstāk­ļos var iztulkot vienīgi tā, ka zināma persona atzīst sevi par mantinieku. 

Šis pants sniedz atbildi uz jautājumu, vai īpašums gadiem var piederēt mirušai personai – ja īpašums nav apgrūtināts ar parādiem un mantot ai­cinātais turpina rūpēties par īpašumu, viņš ar savām darbībām apliecina, ka ir pieņēmis mantojumu, un likums neparedz termiņus, kas noteiktu pienākumu pārformēt īpašumu uz mantinieku.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē