Ātri pagatavojams un gards ēdiens, kur ķirbja un medus saldums satiekas ar siera pikantumu.
Sastāvdaļas
- ķirbis
- 150 g zilā pelējuma siera
- 2 ēdamkarotes sviesta
- 2 ēdamkarotes medus
- sāls
Pagatavošana
Ķirbi sagriež šķēlēs. Pannā izkausē sviestu un apcep ķirbja šķēles. Uzliek vāku un sautē, līdz ķirbis mīksts, bet jāseko, lai neizšķīst. Pārlej medu un vēl mazliet pasautē. Pasniedzot siltās ķirbja šķēles, tām uzdrupina Dor Blue sieru. Tā sāļais pikantums lieliski sader ar saldo ķirbi.
