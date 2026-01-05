“Man bija iekaisusi aklā zarna, un to izgrieza,” mēdz stāstīt cilvēki un notikušo īpaši nepārdzīvo, jo dzirdējuši, ka tas neietekmē turpmāko veselības stāvokli. Vai tiešām tiek izoperēta aklā zarna, un vai šī operācija neatstāj nekādas sekas? Skaidro "Veselības centra 4" ķirurgs Matīss Vecumnieks.

Nejaukt ar aklās zarnas piedēkli

“Aklā zarna ir 7–7,5 cm gara resnās zarnas sākuma daļa, to lielākoties izgriež audzēja dēļ. Bet no aklās zarnas atdalās vēl mazs tās posmiņš – aklās zarnas piedēklis, un tieši par tā iekaisumu jeb apendicītu ir šie stāsti,” skaidro ķirurgs.

Aklās zarnas piedēkli sauc arī par tārpveida piedēkli, jo tas tiešām izskatās kā tārpiņš, kā slieka. Anatomiski to sauc par apendiksu. Aklā zarna un tās piedēklis atrodas vēdera lejasdaļas labajā pusē, apendiksa izmērs ir no 2 līdz 20 centimetriem. Tas, cik kuram tas liels, atkarīgs no cilvēka vecuma, auguma, iekšējo tauku daudzuma, zarnu stāvokļa un iekaisumslimībām. Pēc uzbūves tas ir kā zarna, tikai ļoti maziņa – ap 0,5 cm diametrā. Viens piedēkļa gals sākas no aklās zarnas, bet otrs ir noslēgts – tas beidzas akli. No tā arī savu nosaukumu ieguvusi visa zarna.

 

