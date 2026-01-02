Gardu pastēti ir pa spēkam pagatavot katrai, turklāt process ir ātrāks un vienkāršāks, nekā varētu šķist
Sastāvdaļas
- 600 g vistu aknu
- 2 skābi āboli
- 2 avokado (pārklāšanai)
- 1 liels sīpols
- 2 ķiploka daiviņas
- 200 ml saldā krējuma
- 1,5 ēdamkarotes konjaka
- 1 tējkarote Vusteršīras mērces
- citrona sula
- sāls, pipari
Pagatavošana
Aknas sagriež sīkāk. Sīpolu, ābolus nomizo un sasmalcina. Pannā nedaudz apcep akniņas, pievieno sasmalcinātos ābolus un sīpolu, izspiestas ķiploka daiviņas, Vusteršīras mērci, piparus un sāli. Cep. Kad aknas gatavas, iemaisa konjaku un saldo krējumu, vēl pasautē dažas minūtes. Sablendē. Masu liek lēzenā traukā un atdzesē. Tad pārklāj ar plāni sagrieztām avokado šķēlītēm un apslaka ar citrona sulu.
Padomi
- Pirms gatavošanas no aknām izgriež žults vadus un noņem plēves. Tad nomērcē aukstā ūdenī vai pienā. Gatavošanas laikā aknas nedrīkst pārkarsēt, jo kļūst cietas.
- Garda un maigas garšas pastēte izdodas no putnu – vistas, tītara, pīles un zoss – aknām. Te jāņem vērā, ka tītara aknām ir spēcīgāka garša nekā vistas aknām, turklāt tās ir sausākas nekā vistai, tāpēc pastētei jāpievieno vairāk sviesta. Tas arī padara pastēti vijīgāku. Savukārt burkāni šo ēdienu padara saldāku un piešķir patīkamāku krāsu, jo samaltas aknas ir tumši pelēkas. Arī šalotes sīpoli pastētei piešķir saldenu garšu, kas ir būtiski, jo jāsamazina aknu rūgtums.
- Gatavojot pastēti, aknām jābūt četrreiz vairāk nekā pārējām sastāvdaļām. Masa jāblendē, kamēr karsta, jo gan aknas, gan sviests atdziestot kļūt ciets. Lai uzkoda būtu aromātiskāka un izceltos sastāvdaļu garša, pirms blendēšanas var pieliet nedaudz konjaka vai degvīna.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem