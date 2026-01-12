Pagājušā gada rudens nogalē ciemojoties agronoma Jāņa Haļzova dārzā Olaines pagasta Rājumu ciemā, šķiet, ka pelēcība tam gājusi apkārt ar līkumu. Visapkārt acis priecē ap seši tūkstoši atšķirīgu formu un augstumu dekoratīvo kāpostu, kuru spilgti košās, sulīgās lapu rozetes krāsojas no maigi krēmīgiem līdz piesātināti purpursarkaniem toņiem.

No rīdzinieka par lauku saimnieku

Nelielo zemes īpašumu, kas sākotnēji bija aizaudzis ar kokiem un krūmiem, Jānis mantojis no tēva. Piepērkot klāt vēl dažus zemesgabalus, tagad viņš apsaimnieko aptuveni hektāru. Saimniecībā tiek turēti mājputni, aitas un kazas, bet šopavasar ganāmpulks papildināts ar divām Latvijas zilās šķirnes telītēm. “Man pašam ļoti nepatīk pļaut zāli, tāpēc mājlopi ir mani galvenie palīgi teritorijas sakopšanā,” smaidot teic saimnieks.

Ikdienā viņš strādā Rīgā par bioloģijas skolotāju un pasniedzēju augstskolā. “Esmu rīdzinieks, bet galvaspilsētā vairs nedzīvoju – pārvācos uz šejieni, jo lopi jābaro vismaz divreiz dienā,” viņš piebilst.

