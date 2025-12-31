"Sējas un ražas kalendārs" veidots, izmantojot Saules un planētu gada kustības aprēķinu sistēmu, ko sauc par ģeocentrisko projekciju. Par centru tajā uzskata Zemi – atšķirībā no astronomijā pieņemtās heliocentriskās projekcijas, kurā par centru tiek izvirzīta Saule.

Nav šaubu, ka augi tāpat kā cilvēki izjūt ritmiskās pārmaiņas kosmosā – dienas un nakts vai gadalaiku maiņu.Vai ir kāds, kas apšauba saules nozīmi mūsu dzīvē? Tomēr, tā kā Mēness atrodas Zemei vistuvāk, tam ir ievērojama ietekme uz dzīvajiem organismiem.

Neapšaubāmi – kosmosā katram spīdeklim ir sava kustība, loma un arī ietekme uz Zemes dzīvi. Jāņem gan vērā, ka visumā vēl ir gana daudz nezināmā, neskatoties uz to, ka mūsdienās ir daudz iespēju to izpētīt. Visums ir bezgalīgs, un, visticamāk, arī tā izzināšanas iespējas ir tādas.

