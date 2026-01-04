Grieķu jogurta vietā var izmantot jebkuru citu liesu jogurtu. Arī kokosriekstu eļļu var aizstāt ar citu augu eļļu.
Sastāvdaļas, kūkas forma Ø22 cm
- 2 olas
- 100 g grieķu beztauku jogurta
- 60 g pilngraudu auzu miltu
- 1 ēdamkarote kanēļa
- 1 ēdamkarote kokosriekstu eļļas
- 1 ēdamkarote medus vai 3 pilieni šķidrās stēvijas
- pustējkrote vaniļas ekstrakta
Pildījumam
- 3 āboli, sagriezti daiviņās
- ēdamkarote malta kanēļa
Pagatavošana
Bļodā viegli sakuļ olas, pievieno izkausētu kokosriekstu eļļu, grieķu jogurtu, kanēli, saldinātāju un vaniļas ekstraktu. Pakāpeniski iejauc miltus. Visu maisa tik ilgi, līdz izveidojusies viendabīga masa.
Iegūto masu lej viegli ietaukotā kūkas veidnē, kurā ieklāts cepampapīrs. Pa virsu izkārto ābolu daiviņas, pārkaisa kanēli.
Cep cepeškrāsnī 160 grādos 40 minūtes. Pēc izņemšanas atdzesē.
*Šī recepte ir no Elizabetes Kupčas – veselīga dzīvesveida entuziastes krājuma.
