Pastētes pagatavošana nav sarežģīta, jāņem vērā vien dažas pamatlietas un rezultāts būs lielisks.
Sastāvdaļas
- 500 g liellopa aknu
- 500 g cūkas aknu
- 300 g speķa
- 100 g sviesta
- 2 burkāni
- 1 liels sīpols
- 2 ķiploka daiviņas
- lauru lapa
- sāls, pipari
Pagatavošana
Aknas un speķi sagriež gabaliņos, apcep sviestā, liek katlā, pārlej ar ūdeni un vāra. Sīpolu sagriež, apcep, pieliek aknām kopā ar burkāniem un lauru lapu. Izvārītās aknas, speķi un sīpolu sablendē, pieliek atlikušo sviestu, sāli, piparus un izspiestu ķiploku. Masai pielej šķidrumu, kurā vārījās aknas, lai veidotos bieza krējuma konsistence. Tad pastēti lej trauciņos un pārlej ar kausētu sviestu, lai neapkalst.
Padomi
- Pirms gatavošanas no aknām izgriež žults vadus un noņem plēves. Tad nomērcē aukstā ūdenī vai pienā. Gatavošanas laikā aknas nedrīkst pārkarsēt, jo kļūst cietas.
- Garda un maigas garšas pastēte izdodas no putnu – vistas, tītara, pīles un zoss – aknām. Te jāņem vērā, ka tītara aknām ir spēcīgāka garša nekā vistas aknām, turklāt tās ir sausākas nekā vistai, tāpēc pastētei jāpievieno vairāk sviesta. Tas arī padara pastēti vijīgāku. Savukārt burkāni šo ēdienu padara saldāku un piešķir patīkamāku krāsu, jo samaltas aknas ir tumši pelēkas. Arī šalotes sīpoli pastētei piešķir saldenu garšu, kas ir būtiski, jo jāsamazina aknu rūgtums.
- Gatavojot pastēti, aknām jābūt četrreiz vairāk nekā pārējām sastāvdaļām. Masa jāblendē, kamēr karsta, jo gan aknas, gan sviests atdziestot kļūt ciets. Lai uzkoda būtu aromātiskāka un izceltos sastāvdaļu garša, pirms blendēšanas var pieliet nedaudz konjaka vai degvīna.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem