Gada aukstajos mēnešos biežāk saskaramies ar iesnām vai aizliktu degunu, ko lielākoties izraisa dažādi vīrusi. Tomēr LOR klīnikas otolaringoloģe Inga Bite kaidro, ka aizlikts deguns ne vienmēr ir vīrusu izraisīts un izpaudīsies kā iesnas. Cēloņi, kāpēc rodas deguna aizlikums, var būt dažādi.

“Aizlikumu bieži raksturo pilnuma sajūta deguna dobumos, apgrūtināta elpošana caur degunu, kas var būt kombinācijā ar dažāda rakstura izdalījumiem gan uz āru, gan aizdegunē. Var pievienoties kairinājums un kņudēšana degunā, šķaudīšana, acu asarošana un nieze. 

Smagākās situācijās var būt arī galvassāpes, miega traucējumi naktī, kas dienas laikā izpaudīsies kā miegainība, grūtības koncentrēties, aizkaitinājums, samazinātas darbspējas,” stāsta Inga Bite. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē