Vasaras izskaņā devāmies uz Abavas senleju, lai apskatītu Gunas Skujiņas košumdārzu Kalēji, kas vairākkārt saņēmis godalgotas vietas Kandavas un Tukuma novada rīkotajos daiļdārzu konkursos.

No pilsētas uz laukiem

“Mēs, latvieši, nevaram bez zemes darbiem – kā nāk pavasaris, tā vienmēr gribas ielaist rokas zemē,” atzīst dārza saimniece Guna. Viņas ģimenes iekoptais dārzs Kalēji aizsākts veidot pirms pusgadsimta, taču tad tas pamatā bijis saimnieciska rakstura. 

“Toreiz dzīvojām Olainē dzīvoklī un abi ar brāli bērnībā bieži slimojām. Ārsts ieteica mainīt vidi un vairāk laika pavadīt svaigā gaisā laukos. Tā radās iespēja kļūt par šīs mājas un zemes īpašniekiem,” stāsta Guna. Pirmais iespaids gan nav bijis iepriecinošs – visapkārt krūmi un nātres cilvēka augumā. Tomēr tika pieņemts izaicinājums – soli pa solim pārvērst šo vietu par sakoptu un tīkamu vidi. “Mana mamma Regīna, būdama bioloģijas skolotāja, vienmēr bijusi dārza mīļotāja. Katras brīvdienas braucām šurp pārpildītā satiksmes autobusā,” atceras dārza īpašniece.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē