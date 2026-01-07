Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Šī gada pirmajā žurnāla numurā viesojamies Jāņa Haļzova dārzā Olaines pagasta Rājumu ciemā. Jau vairāk kā septiņus gadus Jānis aizrāvies ar dekoratīvo kāpostu audzēšanu. Aizvadītajā rudenī dārzā varēja apskatīt 15 dažādas dekoratīvo kāpostu šķirnes. Kā izaudzēt dekoratīvos kāpostus un kuras ir skaistākās šķirņu grupas, lasiet sarunā ar Jāni Haļzovu.
Vēl jaunākajā numurā :
- Kā pareizi mēslot telpaugus
- Zāles pakomātā - vai droši?
- Amatpersonu atalgojums - kur publiski apskatāms?
- Prasības par mēslu krātuvi mazai saimniecībai
- Elektriskais kamīns - skaistumam vai siltumam
- Pašplūsmas apkures sistēma. Kā ierīkot?
- Svētku piparkūkas desertos. 6 receptes
- Kā kopt senu galdautu
- Produkti, kas stiprina kaulu veselību
Abonē žurnālu "Praktiskais Latvietis" šeit.
Par žurnālu
"Praktiskais Latvietis" ir noderīgākais praktisko padomu žurnāls. Konsultē un pieredzē dalās juristi, dārznieki, saimnieki un saimnieces. Tiesību un likumu skaidrojumi, pārbaudītas receptes, dārza darbu un saimniekošanas kalendārs. Padomi, ieteikumi un atbildes uz lasītāju uzdotajiem jautājumiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem