Lai gan ziemas vidus, joprojām daudzviet Latvijā notiek daudz dažādu brīvdabas pasākumu - sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
Ziemassvētku kaujas pieminot
Atzīmējot Ziemassvētku kauju 109. gadadienu un godinot kaujās kritušo strēlnieku piemiņu, Jelgavas novada pašvaldība aicina 10. janvārī uz vēsturiskā notikuma atcerei veltītiem pasākumiem.
12:00 Mārupes novada Antiņu kapsētā Kritušo strēlnieku piemiņas brīdis
11–16 Ziemassvētku kauju muzejā Jelgavas novada Valgundes pagasta Mangaļos ekskursijas jaunajā brīvdabas ekspozīcijā un izziņas spēle. Latvijas armijas bruņojuma un ekipējuma izstāde un pēc strēlnieku receptes uz ugunskura vārīta tēja
- 15:20 jaunsargu svinīgais solījums
- 15:40 Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona zemessargu zvēresta ceremonija
- 16:00 lāpu gājiens maršrutā Mangaļi–Ložmetējkalns
- 17:30 atceres brīdis Ložmetējkalnā
Līdz 31. janvārim Ķemeru nacionālā parka Dumbrāju laipa pārtapusi par Gaismas taku, kur apskatāmas gaismu spēles, kas izgaismo celmus, kritalas, vējgāzes un citas dabas zīmes pavisam jaunā veidā un liek nojaust par dzīvības rašanos ziemā un procesiem, ko ikdienā nemanām. To papildina mākslinieču Līgas Gulbes un Agneses Čamanes radītie vides objekti. Takas sākums pie Meža mājas Ķemeros, un tā apskatāma katru vakaru no pulksten 16 līdz 24. Ieeja bez maksas. Vairāk informācijas: Ķemeru nacionālā parka fonda Facebook lapā.
Aspazijas māja Jūrmalā dzejnieces 160. jubilejas gadā rīkoja konkursu Aspazija. Spēcīga sieviete. Portrets. Vēl līdz 10. janvārim Aspazijas mājā apskatāmi konkursā tapušie un žūrijas atzītie 34 darbi – Aspazijas portreti. Darba laiks 10–18.
10. janvārī 12–14 airēšanas bāzē Dampeļi (Tērauda iela 19 Ventspils) atklātais ziemas peldētāju salidojums Ventspils jūras lauvas.
10. janvārī 10–16 Kalnciema kvartālā Rīgā Zemnieku amatnieku tirgus.
10.–11. janvārī Daugavpils Olimpiskajā centrā Stadiona ielā 1 notiks nacionālās šķirnes suņu izstādes Ziemas pasaka 2026 un Ziemas kauss 2026, kuros kopā pulcēsies gan profesionāli suņu audzētāji, gan suņu mīļotāji.Varēs vērot suņu paklausības paraugdemonstrējumus un šovus, kuros piedalīsies izcilākie un dižciltīgākie suņi no Latvijas un ārvalstīm. Būs pieejamas speciālistu konsultācijas par suņu šķirņu īpatnībām, kopšanu un piemērotību dažādiem dzīvesveidiem. Ieejas biļete pieaugušajiem 5 EUR, skolēniem 3 EUR, pirmsskolas vecuma bērniem bez maksas.
Līdz 18. janvārim KTMC Ritums Vecrīgā, Jaunielā 29a katru dienu no 10–18 apskatāma Tautas lietišķās mākslas studijas Bārbele radošo darbu izstāde Mežģīņu vēji. Tā veidota kā poētiska un simboliska interpretācija, apvienojot divus izsmalcinātus un vizuāli skaitus elementus – vēdekļus un mežģīnes. Apskatāmi arī lina dvieļi ar mežģīņu galiem. Izmantotas dažādas mežģīņu tehnikas un to savienojumi, lai parādītu, kā mežģīnes var izmantot gan tradicionālā, gan mūsdienīgā kontekstā. Ieejas maksa – 1 EUR
