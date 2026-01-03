Šim gardumam var izmantot gan gatavo marcipāna masu, gan arī mēģināt pagatavot to pašiem.
Marcipāna āboli
- 6 lieli āboli
- 50 g mīksta sviesta
- 150 g marcipāna
- 1 maza ola
- drupinātas mandeles
Āboliem izdobj serdi un ieliek sviesta piciņu. Marcipānu sajauc ar olu, lai veidojas mīksta masa, un iepilda ābolos. Pa virsu uzkaisa mandeles. Cep cepeškrāsnī 180 grādos 20–30 minūtes. Pasniedz ar saldējumu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem