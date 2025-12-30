Karpa ir viens no tradicionālajiem ēdieniem, sagaidot Jauno gadu - būs gardi, turklāt kaltētās zvīņas naudas maciņā noderēs tālākai veiksmei
Sastāvdaļas
- 1 vidēja lieluma neķidāta karpa
- 250 g zivs filejas jeb saldēts zivs mīkstums (pikšas, mencas, līdakas)
- 2 šķēles nobriedušas baltmaizes
- 100 g sviesta
- Timiāns
- 1 lauru lapa
- Pētersīļi
- 1 sīpols
- Sāls
- Svaigi malti melnie pipari
Pagatavošana
1. Karpu notīra, zvīņas izkaltē, lai ir ko palikt zem šķīvja. Zivi uzmanīgi izķidā. Izņem muguras asaku, nesagriežot ādu. Zivju fileju vai mīkstumu (tam jābūt no neitrālas garšas zivīm, nav ieteicams heks, sams u. c.) ar karpas aknām, pieņiem vai ikriem, sīpolu un ūdenī izmērcētām maizes šķēlēm samaļ gaļas maļamajā mašīnā.
Maltajai masai pievieno timiāna lapiņas, sasmalcinātu lauru lapu, sāli un maltos piparus. Masu labi sajauc.
2. Pildījumu liek karpas vēdera dobumā un sašuj ar baltu diegu vai sasprauž ar koka iesmiņiem.
3. Pannā izkausē sviestu, ko ar otu pārziež pāri karpai.
Tad zivi, ik pa brīdim pagrozot, 15 minūtes cep cepeškrāsnī uz restēm, tad turpina cepšanu 180 °C vēl 20 minūtes.
Uz karpas gatavību norāda tās brūnā āda un baltās stingrās acis.
4. Pildīto karpu griež gabalos un pasniedz ar vārītiem kartupeļiem. Pievieno citrona daiviņas sulas izspiešanai.
