2025. gads tuvojas nobeigumam. Par dāsnu un ražīgu šoreiz aizejošo gadu grūti nosaukt. Kādam paveicies vairāk, citam – mazāk. Šī gada pārbaudījums bija nebeidzamie lieti pavasarī un vasarā, kas lika izkāpt no krastiem upēm un citām ūdenstilpēm, gāzties straumēm pa nogāzēm, aizskalojot līdzi sējumus, un applūdināt zemākas vietas, noslīcinot tur sēto un stādīto, neglābjami sabojājot ziemas barībai nopļauto zāli. Ko vainot? Kā izprast notiekošo, ko no tā mācīties? 

Kāds teiks, ka arī iepriekš ir bijuši smagi gadi un klimatiskie riski ir daļa no lauksaimnieku dzīves. Katru gadu kaut kas izdodas labāk, kaut kas sliktāk. Ar to jārēķinās. 

Ir 21. gadsimts, ir tehnoloģijas, ir prognozes, ir atbalsta maksājumi un apdrošināšana, bet dabas spēki neļauj par sevi aizmirst. Lai kā gribētos visu saplānot, sarēķināt, sabalansēt, dialogā ar dabu 100% garantijas nekad nebūs. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē