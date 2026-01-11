11. janvāris ir Starptautiskā Paldies diena, atgādinot par pieklājību, pateicību un apzinātu labo vārdu spēku.
“Paldies” ir viens no vienkāršākajiem, bet nozīmīgākajiem vārdiem jebkurā valodā. Tas spēj uzlabot noskaņojumu, stiprināt savstarpējās attiecības un radīt pozitīvu gaisotni ikdienā.
Šī diena mudina mūs apstāties un padomāt, kam un par ko vēlamies pateikties: ģimenei, kolēģiem, skolotājiem, kaimiņiem vai varbūt kādam, kurš reiz palīdzējis negaidītā brīdī.
Paldies diena ir lieliska iespēja atgādināt sev, ka pateicība neko nemaksā, taču tās vērtība ir neizmērojama.
